طقس العرب: بدء تشكل موجة غبارية شرق الأردن

وطنا اليوم:كشف موقع طقس العرب أن صور الأقمار تشير إلى بدء تشكل موجة غُبارية في مناطق البادية الشرقية تحديداً غرب الرويشد، وذلك نتيجة بدء نشاط الرياح الجنوبية الحارة والجافة.

وأكد الموقع أنه يتوقع خلال الساعات المقبلة اشتداد الرياح لتصبح قوية السرعة ومصحوبة بهبات شديدة تتجاوز حاجز الـ 80كم/ساعة، مما سيعمل على اشتداد الموجة الغُبارية شرق المملكة وبالتالي تدنى مستوى الرؤية الأفقية ورُبما يصل حد الإنعدام.

وبين أن الموجة الغبارية الكثيفة تشمل طريق بغداد الدولي ومعبر حدود طريبيل مع العراق، داعياً السائقين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتخفيف السرعة في ظل الأجواء المغبرة بكثافة