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رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى

منذ دقيقة واحدة
رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى

وطنا اليوم – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال #طلبات_الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري للعام 2022, على الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق وللاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (HTTP:TAJNEED.JAF.MIL.JO)، سيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 07/06/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 07/07/ 2022، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة . على (الرابط التالي هنا)
2. شروط القبول:
أ. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يتجاوز العمر (20) عاماً حتى تاريخ 31/12/2022
(مواليد 01/01/2003 وما بعد).

2. شروط القبول:
أ. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يتجاوز العمر (20) عاماً حتى تاريخ 31/12/2022
(مواليد 01/01/2003 وما بعد) .
ب. أن تكون الحالة الاجتماعية ( أعزباً) وأن لا يقل الطول عن 165سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقا ً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة وأن يكون لائقا ً من الناحية الصحية.
جـ. أن لا يكون للمتقدم خدمه سابقه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو أحد الأجهزة الأمنية سواء عسكرياً أو مستخدم مدني.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة.
هـ. أن لا يقل معدل الطالب المتقدم في الثانوية العامة عن “65%” بفرعيها (العـلمـــي ، الأدبي ) .
و. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في كلية العلوم العسكرية/جامعة مؤتة (جيش أو أمن عام) ، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية ، #دورة ضباط فرسان المستقبل/ الكلية العسكرية الملكية ، كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية (طيار) ، أو على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية خارجية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .
3. الوثائق المطلوبة ( يتم سحب جميع الوثائق سكانر وتحويلها الى ملف PDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً + إرفاق صوره شخصيه الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب) .
أ. شهادة الولادة الأصلية أو صوره مصدقه عنها.
ب. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
جـ. صورة مصدقة عن دفتر العائلة للاب على أن يكون ساري المفعول وإذا كان والد الطالب متوفى إرفاق شهادة وفاة أصلية حديثه مبين عليها مكان ولادة الاب.
د. صورة واضحة عن قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين من القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى مصدقه أو شهادة خطية من وحدة الأب/ الأم مختومة بختم الوحدة وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين أو شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.
هـ. كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه (حال إعلان النتائج).
لجنة انتخاب تلميذات كلية الأميرة منى للتمريض للعام 2022

كما اعلنت #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق في #كلية_الأميرة_منى للتمريض للعام 2022 على الراغبات بتقديم طلبات الإلتحاق ولــلاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفيــة الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيـد عبر تطبيـق ( إي فواتيركم EFAWATEERCOM ) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (HTTP:TAJNEED.JAF.MIL.JO) , سيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 07/06/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 07/07/ 2022، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
2. شروط القبول:
أ. أن تكون أردنية الجنسية وأن لا تتجاوز العمر (20) عاماً حتى تاريخ 31/12/2022 ( مواليد 01/01/2003 وما بعد ) .
ب. أن تكون الحالة الاجتماعية (عزباء) وأن لا يقل الطول عن 155سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا ً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة وأن تكون لائقةً طبياً من الناحية الصحية.
جـ. أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة.
د. أن لا يقل معدل الطالبة في الثانوية العامة عن “70%” وللفرع العلمي فقط .
هـ. أن لا يكون للطالبة المتقدمة شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في كلية العلوم العسكرية/ جامعة مؤتة (جيش أو أمن عام) ، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية ، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية ، كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية (طيار).

#الوثائق_المطلوبة ( يتم سحب جميع الوثائق سكانر وتحويلها الى ملف PDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً + إرفاق صوره شخصيه الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب ) .
أ. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.
ب. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
جـ. صورة مصدقة عن دفتر العائلة للاب على أن يكون ساري المفعول وإذا كان والد الطالبة متوفى إرفاق شهادة وفاة أصلية حديثه مبين عليها مكان ولادة الاب.
د. صورة واضحة عن قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين من القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى مصدقه أو شهادة خطية من وحدة الأب/ الأم مختومة بختم الوحدة وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين أو شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.
هـ. كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه ( حال إعلان النتائج ).


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