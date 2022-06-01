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“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا

منذ 5 ثواني
“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا

وطنا اليوم- شاركت هيئة تنشيط السياحة،  فى فعاليات معرض IMEX ” إيمكس ”  المنعقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خلال الفترة من 31 أيار  إلى 2 حزيران الجاري من خلال جناح اردني وبحضور ممثلين مكاتب السياحة والسفر والفنادق الأردنية والملكية الأردنية للطيران.

وزير السياحة والاثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز قال ان المشاركة في معرض IMEX 2022   يأتي لاظهار الخصائص التي تتميز بها المملكة لجذب المؤتمرات والفعاليات.

وأضاف ان المشاركة في المعرض العالمي الذي يعقد في فرانكفورت و يشارك فيه شركات من كافة الدول فرصة هامة لمناقشة افاق دعم الشراكات بين الاردن و هذه الدول، حيث يلتقي أعضاء ممثلي هيئة تنشيط السياحة  بعدد من اهم شركات تنظيم المؤتمرات و الفعاليات العالمية من مختلف دول العالم .

مدير عام هيئة نشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال يحظى معرض “إيمكس” باهتمام كبير نظرا لان المعرض يعتبر الأكبر على مستوى العالم فى مجال المؤتمرات و الفعاليات، كما أنه يشهد تنافسا بين المشاركين من مختلف الوجهات الدولية لإبراز قدرتها على اجتذاب المؤتمرات و الفعاليات.

وأضاف أيضا يعد معرض معرض ” إيمكس” من أهم المعارض المتخصصة بهذا النوع من السياحة التي تقام فى ألمانيا وهو معرض متخصص في المؤتمرات و الفعاليات وتشارك الهيئة بجناح مميز بهدف تنشيط سياحة المؤتمرات و الفعاليات إلى المملكة .

وأشار عربيات الى ان المملكة تكتسب يوما بعد يوم أهمية كبرى في كونه وجهة سياحية متخصصة ومتميزة في مجال السياحة المتخصصة في هذا القطاع بهدف تسويق الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الأردن في هذا المجال .

 

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