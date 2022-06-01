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رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

منذ دقيقة واحدة
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

وطنا اليوم – رعى رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم مساء اليوم الاربعاء حفل اشهار كتاب بعنوان (أجعل لحياتك عنواناً) للكاتبة فاطمة ابو جاموس في قاعة بلدية جرش الكبرى

قدمت عريفة الحفل الأستاذة وصال العياصرة كلمة ترحيبية براعي الحفل و الحضور و نبذة عن الكاتبة ابو جاموس

و في كلمة للكاتبة ابو جاموس رحبت خلالها براعي الحفل و الحضور و تحدث عن مسيرتها في الكتابة مبينةً ان كلمة كاتب او شاعر لا تأتي الا بعد جهود مضنية و سنوات من الجد و المثابرة مؤكدةً على فخرها بما وصلت اليه.

قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم اننا نلتقي اليوم لتكريم كاتبة جرشية شابة نهضت من صميم المعاناة و نثرت افكارها حكما في كتاب و ان مثل هذه الطاقات الشابة تستحق الدعم و التشجيع مضيفاً اننا ما زلنا اليوم نستشهد بعبارات و كتابات خطها اصحابها منذ آلاف السنين.

و بين العتوم انه و بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أولت الحكومة الاردنية جل اهتمامها بتقديم الدعم المتواصل للمثقفين و لمسنا ذلك في احتفالات مئوية الدولة الاردنية التي خصصت جزءا كبيرا منها لتوثيق ما انتجه الكتاب خلال مائة سنة من خلال وزارة الثقافة.

و اضاف العتوم اننا نأمل قريبا افتتاح قصر للثقافة في جرش ساهم مجلس محافظة جرش بأنشائه حيث سيكون مصدر إلهام و منصة للكتاب و الشعراء و المثقفين.

قالت الدكتورة هند الشروقي رئيسة لجنة المرأة انه من دواعي سرورنا ان نلتقي و وطننا الحبيب يواصل مسيرة الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال مبينة ان الكاتبة ابو جاموس ابدعت و تميزت بنشاطاتها في مجال المرأة و الشباب.

و ثمنت الشروقي رعاية و دعم رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم للشباب مبينة ان هذا الدعم هو تحقيق لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حين خاطب الشباب ( يا شباب الأردن الغالي اعلموا أن مستقبل الوطن بين ايديكم و أنكم من أبرز صنّاعه) مؤكدةً ان كلمات جلالته نبراسا لنا تقتدي به.

وقال الشاعر عزت قوقزة من خلال ورقته التي قدمها : ” هذا الكتاب الذي يعتبر مرآة صادقة تعكس فكرة الكاتبة، وولادة أدبية جديدة تضاف لمخزوننا الأدبي والفكري والثقافي والانساني.

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