فيديو/الشارع يستذكر عبارة ” أجمل أيامنا لم تأتي بعد”

وطنا اليوم – خاص – تداول ناشطون مقطع سابق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تحدث فيه الخصاونة بعبارة استهجنها الشارع حيث قال الخصاونة : أن القادم لم يأتي بعد”.

حيث انتقادات واسعة ربطت بين حديث الخصاونة وبين ارتفاع الاسعار والتي دفعت المواطنين لمقاطعة الدواجن في ظل غياب حكومي كامل عن اي توضيح حول مايجري من مواجهة بين الشارع ومربي الدواجن، بالتزامن مع قرار حكومي صدر مساء الثلاثاء برفع اسعار المشتقات النفطية ، الامر الذي دفع متابعين الى السوال عن تصريحات الخصاونة التي قال فيها : بأن اجمل ايامنا هي لم تأتي بعد”.