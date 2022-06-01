البنزين يسجل اعلى سعر في تاريخ الولايات المتحدة

وطنا اليوم_ وصلت اسعار البنزين في الولايات المتحدة الى ارقام قياسية جديدة غير مسبوقة في تاريخها حيث بلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي الى 4.624 دولاراً ، بزيادة قدرها 1.597 دولاراً عن العام الماضي، وقد كان متوسط السعر الاعلى 4.054 دولارا مسجلاً في يونيو من العام 2008 وذلك حسب بيانات وزارة الطاقة الامريكية.



هذا وقد سجلت ايضا اسعار البنزين مستويات تاريخية في معظم دول العالم ومنها دول عربية ودول منتجة للنفط ، وذلك لمعاناة قطاع النفط من ازمة مزدوجة في ارتفاع سعر النفط الخام و من جهة اخرى ارتفاع هوامش التكرير الى نسب غير مسبوقة ، حيث انخفضت قدرة التكرير العالمية في السنوات الثلاث الماضية لانخفاض الاستثمار في قطاع المصافي وتوقف بعضها بسبب القوانين البيئية والحاجة الى الوقود الحيوي الذي يعتمد على مدخلات انتاج تضاعفت اسعارها، ويقدر انخفاض القدرة الانتاجية العالمية لمصافي التكرير باكثر من 3 مليون برميل.

*عامر الشوبكي /باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة