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هبّات بسرعة 50 كم/ساعة في المناطق الشرقيّة الخميس

منذ 3 ثواني
هبّات بسرعة 50 كم/ساعة في المناطق الشرقيّة الخميس

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطّاب إن الأجواء ليوم غدٍ الخميس ستكون حارّة نسبيًّا في المرتفعات الجبليّة والسهول وحارّة في باقي المناطق.
ووفق النّشرة ، أوضح آل خطّاب أن آخر التحليلات للنماذج العدديّة المتوفّرة في إدارة الأرصاد تشير إلى رياح شماليّة غربيّة معتدلة السّرعة الخميس تنشط على فترات.
وتوقّع أن تشهد المناطق الشرقيّة رياحًا جنوبيّة شرقيّة نشطة السّرعة، مع هبّات قويّة أحيانًا تتجاوز سرعتها (50 كم/ساعة) وتكون مثيرة للغبار في عديد المناطق، خاصّة الشرقية منها؛ والتي قد تنعدم فيها الرؤية أحيانًا.
وحذّر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقيّة بسبب الغبار في عديد المناطق، وانعدامها أحيانًا في شرق المملكة، والتعرّض لأشعّة الشّمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ونوه بأنه ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل (www.mot.gov.jo) أو موقع إدارة الأرصاد الجوية (www.jmd.gov.jo) على شبكة الإنترنت أو على صفحة التواصل الاجتماعي عبر (FACEBOOK) أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم (4916190) وأيضا على رقم (4916191)، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية (JMDWEATHER).


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