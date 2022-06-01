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وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم لحل الدولتين

منذ 3 ثواني
وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم لحل الدولتين

وطنا اليوم:أكَد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم، أهمية الشراكة الأردنية الفرنسية الاستراتيجية والإرادة المشتركة لتعزيزها تعاوناً وتنسيقاً أعمق في مختلف المجالات.
وهنأ الصفدي كولونا، في اتصالٍ هاتفيٍ أجراه معها، على توليها مسؤولياتها وزيرةً للخارجية، وأكد تثمين الأردن العالي لعلاقات الصداقة المتجذرة التي تربطها بفرنسا ولدور فرنسا الرئيس في الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية.
وبحث الصفدي وكولونا، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الذي تستضيفه المملكة الخميس.
وأكّد الوزيران على استمرار العمل من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد الصفدي وكولونا ضرورة إطلاق جهود مكثفة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأكدا استمرار التنسيق إزاء هذه الجهود ثنائياً ومع الشركاء في المجتمع الدولي ومن خلال مجموعة ميونخ التي تضم أيضا مصر وألمانيا.
وثمّن الصفدي موقف فرنسا الداعم لحلّ الدولتين والداعي إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
وبحث الوزيران أيضاً الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ودعم العراق واستقراره، وعديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الوزيران على الاجتماع في وقت قريب من أجل متابعة الحديث حول آليات تفعيل التعاون الثنائي ومقاربة الأزمات الإقليمية وجهود حلها


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