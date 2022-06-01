وزير الداخلية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي بالكرك

وطنا اليوم:بالقرب من القلعة التاريخية ومجمع الدوائر الحكومية القديم يقع مطعم الحلبي الشعبي بمدينة الكرك، والذي أنشئ عام 1935، وبقي كحارس للذاكرة الاجتماعية لأبناء واسر المدينة وزوارها.

فقد شوهد وزير الداخلية مازن الفراية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي وهو أقدم مطعم في المحافظة .

والمطعم عبارة عن بناء متواضع صغير تتوسطه طاولات وكراسي خشبية لونها أخضر، في بناء قديم يعلوه الاقواس الحجرية والطين، وما زال محتفظا بالهاتف والمذياع القديمين وتجتمع تحت سقفه ذكريات الماضي والحاضر وآمال المستقبل وسط رائحة الاطباق الشعبية.