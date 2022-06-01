باريس سان جيرمان يغري زيدان لقبول عرضه

وطنا اليوم _ اكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، التقى بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد زيدان في الأيام الماضية في باريس، على خلفية حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، وحسمه الميرينجي بهدف دون رد، وتوج بلقبه ال14.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد اجتمع زيدان والخليفي يوم الإثنين الماضي، حيث يرغب رئيس سان جيرمان في تعيين “زيزو” مديرا فنيا للفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن الجلسة شهدت التفاوض على بعض الأمور، لكن لا تزال هناك أشياء يجب الانتهاء منها قبل التوصل لاتفاق محتمل بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الخليفي عرض على زيدان تقاضي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهذا من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة الأعلى أجرا في العالم، متخطيا دييجو سيميوني، الذي يحصل حاليا على 24 مليون يورو في الموسم من أتلتيكو مدريد، وكذلك بيب جوارديولا الذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم من مانشستر سيتي.

يذكر أن أعلى راتب حصل عليه زيدان في ريال مدريد، كان 13 مليون يورو سنويا.

وكالات