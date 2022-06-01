الخلايلة عن الحج: 20% من كوتا الأردن لصالح مدخري الصندوق

وطنا اليوم:بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الأربعاء، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور الأردن، عددا من القضايا المتعلقة بملف الحج والعمرة.

وأكد الخلايلة عمق العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين التي رسختها قيادتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وعرض الخلايلة أوجه العمل التي تقوم بها وزارة الأوقاف، والخدمات التي تقدمها في جانب الوعظ والإرشاد، ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي يتصدى له العالم بأجمعه، مشيرا إلى أن لدينا نحو 7000مسجد، و نحو 5 الآف إمام وخطيب وواعظ، بالإضافة إلى مؤذنين يقومون على المساجد، وواعظات يقدر عددهن بنحو 800 .

وفيما يتعلق بملف الحج، أشار الخلايلة إلى أن عدد المتقدمين للحج هذا الموسم بلغ نحو 20 ألف شخص اعتمد معيار العمر في اختيارهم، بالإضافة إلى تخصيص 20 في المئة من كوتا الأردن لصالح المدخرين بصندوق الحج.

وبين أن الوزارة ومن خلال دائرة الحج والعمرة تقوم بإعداد وتدريب للبعثات المرافقة لحجاج المملكة بما يسهل عليهم أداء الفريضة، وتمكينهم من أدائها بيسر.

وفي الجانب الاجتماعي الذي تقوم به الوزارة، أوضح الخلايلة أن صندوق الزكاة الذي أنشئ بموجب قانون تضمن منح حوافز للمزكين بخصم من الضريبة بنسبة 25 في المئة، فيما تتحمل موازنة الوزارة التكاليف التشغيلية، كما تنفق الزكوات والتبرعات والصدقات في أوجه الزكاة من صرف رواتب شهرية ثابتة لآلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم والمساعدات الطارئة، وتفعيل سهم الغارمين والغارمات، وتوزيع المشاريع الإنتاجية كهبات للأسر المحتاجة للاعتماد على الذات، وترميم المنازل، وإطلاق برنامج بناء وحدات سكنية للأسر العفيفة، بالإضافة إلى برامج أخرى.

وفي المجال التنموي والاقتصادي اطلع الخلايلة الضيف على تجربة صندوق الحج القائمة على الادخار والاستثمار الذي يمنح القروض والتمويلات ضمن المرابحة الإسلامية للعملاء، وكذلك تخصيص 20 بالمئة من كوتا الحج الخاصة بالأردن.

من جانبه، أشاد الدكتور الربيعة بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تحرص على تعزيزها وتطويرها دائما قيادتا البلدين، مشيدا بحسن إدارة وزارة الأوقاف الأردنية لبعثات الحج من حجاج الكوتا والإرشادية والإدارية وغيرهما.

وأضاف أن الحكومة السعودية تحرص دائما على سلامة حجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم، وتسعى إلى رعايتهم على أكمل وجه وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لهم، وهذا العام اتخذ قرار بتخفيض إعداد الحجاج لمليون حاج مقارنة بعدد الحجاج قبل عام 2019 أي قبل جائحة كورونا حفاظ على صحة الحاج وسلامته.

وقال “أننا نتطلع إلى توعية الحجاج بكيفية أداء المناسك لأن ذلك يُشكل نقلة نوعية في أداء المناسك ويضمن سلامتهم، وعدم تعرضهم للخطر سيما في ظل الازدحامات وارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج”.

وحضر اللقاء السفير السعودي بعمان نايف السديري، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي الشيخ إسماعيل الخطبا