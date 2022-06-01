تحذير من رسائل احتيالية مجهولة المصدر ترد الأردنيين

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأربعاء، المواطنين من التجاوب مع الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي مكالمة دولية من قبل جهات مجهولة المصدر.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر موقع “فيسبوك”، أن أغلب الرسائل التي تتضمن وعوداً بالربح أو مكافآت مالية، هي رسائل احتيالية وغير حقيقية.

ولفتت إلى أن الرسائل التي يتم فيها طلب المساعدة الإنسانية أو الإفصاح عن معلومات بنكية أو شخصية أغلبها رسائل احتيالية