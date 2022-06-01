الحباشنة: على الحكومه ان لاتلفت لهؤلاء ..وان تفكر بحلول بعيدة عن القوالب الخشبيه المحنطه

وطنا اليوم – انتقد وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، بعض الكتاب الاردنيين “الاقتصاديين” الذين لايتوقفوا عن أغلاق كل المنافذ أمام اي اجرءآت من شأنها التخفيف من الوقعِ الثقيل لِارتفاع الأسعار على الناس، وبالذات الفئات ذات الدخول المحدوده والمحدودة جداً.

واضاف الحباشنة: ” تراهم يذكرون الاجراءآت الممكنة للحل، لكنهم يسارعون الى استنتاج معلب بانها اجراءآت غير ممكنة التطبيق!!! “.

واشار الحباشنة “على الحكومه ان لاتلفت لهؤلاء ..وان تفكر بحلول ابداعيه بعيدة عن القوالب الخشبيه المحنطه، التي يحاول البعض حشرنا بداخلها”.

وختم الحباشنة حديثه بقوله:”الاولوية الملحه الآن البحث عن سبل عمليه قابله للتطبيق ،لمواجهة آفة ارتفاع الاسعار والتخفيف على الناس”.