الرئاسة التركية: مرض الملك سبب تأخر زيارة ابن سلمان

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن العمل جار لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، عقب مشاركته بندوة ثقافية في أنقرة.

ولفت قالن إلى أنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 أيار/ مايو، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان.

وأضاف: “نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال حزيران/ يونيو، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد”.

وأواخر نيسان/ أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيزور تركيا خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد رسمي للزيارة.

وقال تشاووش أوغلو لوسائل إعلام رسمية إن هناك اتفاقا بين أنقرة والرياض بخصوص زيارة ابن سلمان، كاشفا أن “هذه الزيارة كانت ستجرى بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة”.

وأضاف الوزير التركي أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي، مؤكدا أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لابن سلمان إلى تركيا عقب تدهور العلاقة بين أنقرة والرياض، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول.