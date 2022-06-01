دراسة تعديل أسعار النقل في الاردن

وطنا اليوم:كشف رئيس هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة الأربعاء عن التنسيب لمجلس الوزراء للنظر في موضوع أجور النقل العام.

واكد ان الهبئة تعمل على مراجعة التغيرات التي تطرأ على اسعار الوقود محليا .

واضاف الحباشنة في تصريحات اذاعية، ان هناك لجنة خاصة لمتابعة التغيرات ومعادلة متبعة في الهيئة مشيرا الى ان هناك دراسة لتعديل الاسعار .

واشار الى ان اسعار المحروقات تشكل 35% من الكلف التشغيلية للمشغلين ، داعيا المواطنين استخدام وسائل النقل العام .

ونوه الى ان هناك لجنة خاصة تعمل على تعديل او تثبيت اسعار عدادت التكاسي بعد ارتفاع اسعار المحروقات