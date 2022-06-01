الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

وطنا اليوم:أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبتوجيهات من جلالة الملك، يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن هناك اجتماعات ومتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد بالقطاع السياحي، فهناك دعم حقيقي للمضي قدماً لاستعادة القطاع عافية.

وأضاف أن سمو ولي العهد يتابع العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع السياحي الأردني، فهناك متابعة مباشرة لملفات السياحة في مدينة العقبة ومحافظات المملكة الأخرى، كما يتابع ملف الربط السياحي مع جمهورية مصر العربية، فاليوم نتكلم عن تعاون أردني مصري وعربي في القطاع السياحي بالإضافة إلى التعاون مع دول صديقة لاستقطاب الزوار.

وبين أن افتتاح سموه لفندق “الريتز – كارلتون” عمّان أمس الثلاثاء، يأتي ضمن اهتمامات سموه بالقطاع السياحي، حيث أن هذا الفندق يعتبر أحد أهم المنشآت السياحية التي أضيفت للمجموعة الكبيرة من الفنادق العاملة في الأردن، حيث سيعمل على إضافة منتج سياحي جديد للأردن يعطيه التميز ليس على مستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي.

وأوضح أن الفندق خلق فرص عمل لأبناء الوطن، كما وأنه يقدم للزائر منتج مميز، مشيرا إلى أنه قد يكون من أفضل 3 فنادق على مستوى العالم من حيث العلامة التجارية، وسيكون إضافة نوعية للمنتج السياحي الأردني، حيث نتطلع إلى استثمارات إضافية في القطاع السياحي تشمل محافظات المملكة المختلفة.

وأشار الفايز إلى أنه متفائل بالقطاع السياحي الذي سيكون الأهم للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة لأن فرصة التوسع فيه متاحة، مؤكداً هناك عودة متسارعة في أعداد الزوار التي بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الثلث الأول من العام الحالي وهي تُبشر بالخير، لكن لايزال أمامنا طريق للوصول لمستوى عام 2019.

وقال إن الأردن يمتلك مقومات تجعله يتميز بها وتمكنه من المنافسة واستقطاب الزوار، حيث يتميز بالأمن والأمان والمنتج السياحي الفريد والطقس الجميل والتنوع الجغرافي والبنى التحتية الموجودة.