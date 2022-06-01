بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

منذ 3 ثواني
الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

وطنا اليوم:أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبتوجيهات من جلالة الملك، يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن هناك اجتماعات ومتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد بالقطاع السياحي، فهناك دعم حقيقي للمضي قدماً لاستعادة القطاع عافية.
وأضاف أن سمو ولي العهد يتابع العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع السياحي الأردني، فهناك متابعة مباشرة لملفات السياحة في مدينة العقبة ومحافظات المملكة الأخرى، كما يتابع ملف الربط السياحي مع جمهورية مصر العربية، فاليوم نتكلم عن تعاون أردني مصري وعربي في القطاع السياحي بالإضافة إلى التعاون مع دول صديقة لاستقطاب الزوار.
وبين أن افتتاح سموه لفندق “الريتز – كارلتون” عمّان أمس الثلاثاء، يأتي ضمن اهتمامات سموه بالقطاع السياحي، حيث أن هذا الفندق يعتبر أحد أهم المنشآت السياحية التي أضيفت للمجموعة الكبيرة من الفنادق العاملة في الأردن، حيث سيعمل على إضافة منتج سياحي جديد للأردن يعطيه التميز ليس على مستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي.
وأوضح أن الفندق خلق فرص عمل لأبناء الوطن، كما وأنه يقدم للزائر منتج مميز، مشيرا إلى أنه قد يكون من أفضل 3 فنادق على مستوى العالم من حيث العلامة التجارية، وسيكون إضافة نوعية للمنتج السياحي الأردني، حيث نتطلع إلى استثمارات إضافية في القطاع السياحي تشمل محافظات المملكة المختلفة.
وأشار الفايز إلى أنه متفائل بالقطاع السياحي الذي سيكون الأهم للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة لأن فرصة التوسع فيه متاحة، مؤكداً هناك عودة متسارعة في أعداد الزوار التي بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الثلث الأول من العام الحالي وهي تُبشر بالخير، لكن لايزال أمامنا طريق للوصول لمستوى عام 2019.
وقال إن الأردن يمتلك مقومات تجعله يتميز بها وتمكنه من المنافسة واستقطاب الزوار، حيث يتميز بالأمن والأمان والمنتج السياحي الفريد والطقس الجميل والتنوع الجغرافي والبنى التحتية الموجودة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:00

تجارة عمان تدعو لتجاوز معيقات تعزيز التجارة بين الاردن وفلسطين

09:47

طرح عطاء لتنفيذ سياج معدني حول قلعة عجلون

09:44

وفيات الأربعاء 1-6-2022

09:36

الاحتلال يغتال الأسيرة المحررة غفران وراسنة

09:30

أجواء حارة تسود المملكة حتى السبت

09:25

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1179 أسرة في نيسان

09:23

دورات تأهيل المقبلين على الزواج “أونلاين”.. وإجبارية لمن هم دون 18 عاماً

09:19

بدء استقبال طلبات قروض المحفظة الإقراضية الأربعاء

09:11

قتلى ومفقودون بسبب الإعصار آغاثا في جنوب المكسيك

09:08

تراجع التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة 50%

08:58

رسالة إلى مديرة

08:27

أين الأحزاب …؟

08:22

نقابة المحامين وليلة القبض على فاطمة

01:59

الفيصلي يعلن “تحفظه بشدة” على قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة

00:12

جمعية نور السما الخيرية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع المحلي

23:23

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية بمادبا

23:21

خبراء: الإعلام في الأردن يحتضر

22:45

عاجل_ازدحامات خانقة أمام محطات المحروقات في المملكة

22:33

العزام: لو اعتمدنا الأسعار العالمية لارتفع البنزين 27 قرشا

22:28

وزير سابق: اللهم إن حكومة الأردن ترفع الأسعار على الناس فتهلك الفقير وتغني الغني

22:07

الدكتور أحمد المقابلة .. مبارك التخرج

22:04

صورة لمهند مبيضين تجتاح مواقع التواصل …ماذا كان يفعل في أحد ممرات الجامعة الاردنية؟

21:26

مجلس المحافظة يبحث مع مديرة مراكز زها الثقافية سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

21:00

تهنئة للأستاذة أمل بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من الجامعة الأردنية

20:55

الامانة تفوز بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين و تطلق مع وزارة الصحة بروتوكولات التفتيش

20:48

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

20:40

إحالة العميد باسم الخرابشة إلى التقاعد بناء على طلبه

20:35

27 شائعة انتشرت في الأردن خلال شهر أيَّار

20:24

نائب لبناني يخاطب رئيس مجلس النواب اللبناني بإسلوب اثار سخرية تواصلية : ضبّ زعرانك من قدام بيتنا هلق

20:24

نائب: نهج الرفع من الممكن أن يؤدي لعواقب خطيرة

20:15

طوقان : رواتب موظفي شركة تعدين اليورانيوم تدفع من الخارج

20:07

مورغان ستانلي تدرج الفوسفات الأردنية على مؤشر (MSCI Frontier Market 100 Index)

19:53

أبطال كرة القدم العرب !!

19:51

الوحدات يرد بشان عرض الفاخوري و يرفض عرض العوضات

19:43

الدباس يكتب : الفوسفات الاردنية منجز للوطن لا يبدده طامح او طامع

19:35

القيادة الفلسطينية تدرس إجراءات غير مسبوقة في علاقتها مع حكومة الاحتلال

19:23

الصفدي : الاحتلال والسلام ضدان لا يلتقيان

19:19

تحويل ملف النووية الأردنية إلى مُكافحة الفساد

19:13

الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر حزيران

17:11

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل

17:07

فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

17:04

جامعة مؤتة : كلية الطب اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على الاعتمادية الأمريكية (WFME)

17:02

رئيس جامعة الاسراء يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

16:57

تهمتان لشخص اطلق عيارات نارية بفرح أصابت طفلا بالمفرق

16:35

البنك المركزي يخضع شركات التمويل لرقابته وإشرافه

16:30

وزير الداخلية يوجه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

16:26

شكاوى من ارتفاع اسعار الحج هذا الموسم

16:19

فريق قناة المملكة لكرة القدم يفوز وديا على جامعة البترا

وفيات

وفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي