الاحتلال يغتال الأسيرة المحررة غفران وراسنة

وطنا اليوم:أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، النار بشكل مباشر تجاه فتاة في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر، إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وأصابتها بجروح بالغة الخطورة، في مخيم العروب بمدينة الخليل حيث نقلت لتلقي العلاج، قبل إعلان استشهادها في المستشفى الأهلي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقمنا لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب، حيث جرى تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة حيث نقلت للمستشفى الأهلي بالخليل”.

وقال موقع “واللا نيوز” العبري، أن إطلاق النار على فلسطينية قرب مخيم العروب، جاء بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن”.