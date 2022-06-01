إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1179 أسرة في نيسان

وطنا اليوم:بلغ عدد الأسر التي تم إيقاف المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها 1179 أسرة لشهر نيسان الماضي.

وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر نيسان الماضي، تم تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 16 أسرة، فيما لم يتم تخصص أي مخصصات لأي أسرة جديدة في برنامج المعونة الشهرية المتكررة في ذات الشهر.

وأشار التقرير إلى أن 926 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة “العادية والفورية”، و110 أسر جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و177 شخص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 73317 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 51200 اتصال يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 18207 حالة.