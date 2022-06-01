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بدء استقبال طلبات قروض المحفظة الإقراضية الأربعاء

منذ 3 ثواني
بدء استقبال طلبات قروض المحفظة الإقراضية الأربعاء

وطنا اليوم:بدأت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، باستقبال طلبات القروض للمشروعات الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان، اليوم الأربعاء، إن خدمة تمويل المشروعات الصغيرة، تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها.
وأضاف أن من شأن هذه القروض المساهمة بعملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وبيّنت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط تقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.esarsv.com، ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية (تمويل المشاريع الصغيرة).

يذكر أنه سيتم استقبال طلبات الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية، اعتبارا من اليوم وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم 21/ 6 /2022، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.


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