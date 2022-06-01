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أين الأحزاب …؟

منذ 6 دقائق
أين الأحزاب …؟

 

 

وطنا اليوم – بأصعب الأوقات التي يمر فيها المواطن الاردني اقتصاديا ، صمتت الاحزاب التي تمثل الشرائح السياسية المختلفة ، سواء كانت اسلامية او وسطية او يسارية ، وسط ارتفاع عدة مواد غذائية وبالاخص سعر الدجاج الذي اصبح حديث الشارع الاردني مؤخرا.

ويتساءل مواطنون عن دور الاحزاب  الرقابي امام السياسات الحكومية المجحفة في رفع المواد الغذائية وبالاخص الحملة الاخيرة التي خاضها الاردني لوحده في تخفيض سعر الدواجن على حد قولهم.

وشهد الاردن مؤخرا ولادة احزاب وتكتلات سياسية جديدة اطلقت وعودا جذابة تشبه سياسة العين الحمراء التي توعد بها رئيس الحكومة بشر الخصاونة من يغالي بالاسعار.

ويقول نشطاء على وسائل التواصل ان المواطن الاردني اصبح لا يثق باداء مجلس النواب والاحزاب بسبب الصمت المطبق  خلال حملة مقاطعة الدجاج وغيرها.

وكانت حكومة الخصاونة رفعت السقوف السعرية على الدواجن مما ادى الى احتقان شعبي تحول الى حملة مقاطعة  ظهرت نتائجها ايجابا اليوم مع اعلان مولات في عمان عن عروض على اسعار الدجاج.

وينتظر الاردنيون اليوم التسعيرة الجديدة للمحروقات لاتخاذ إجراء مشابه  مثل إطلاق حملة لمقاطعة المحروقات.

و المقاطعة تعتبر ثقافة احتجاجية راقية تنم عن تفاعل المجتمعات وقدرتها على الدفاع عن قضاياها بطريقة حضارية بعد فشل الرقابة الحكومية.


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