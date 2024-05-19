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42 ألف مراجع للمستشفى الأردني في نابلس منذ آذار

منذ ساعتين
42 ألف مراجع للمستشفى الأردني في نابلس منذ آذار

وطنا اليوم:أجرى المستشفى الميداني الأردني في نابلس 2 العديد من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى منذ استلام الواجب، حيث يستقبل يوميا ما بين 800 إلى 1000 مراجع موزعين على عيادات الاختصاص والطوارئ.
وقال مدير المستشفى الميداني، إن “العمليات التي أجرتها الكوادر الطبية المتخصصة تأتي ضمن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للأهل في نابلس والمدن المحيطة بها”.
وبين أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في الخامس منذ آذار ولغاية مساء السبت، بلغ (٤٢٣٠٦) حالة منها (٤٠٦) عمليات كبرى و(١٢٣٧) عملية صغرى.
‎وأضاف أن المستشفى يشهد تزايداً في إقبال المراجعين والمرضي والمصابين واكتسابه ثقة المجتمع المحلي؛ نظراً لما يقدمه من خدمات طبية مميزة.


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