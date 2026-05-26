انفجار يلحق أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

4 ساعات ago
وطنا اليوم:ألحق انفجار أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أفادت الثلاثاء هيئة بريطانية لتتبع حركة لملاحة البحرية في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن “الطاقم والسفينة بخير، على الرغم من أن قائد السفينة أفاد بتسرب بعض الوقود في البحر”.
وصفت الهيئة الحادث الذي وقع في خليج عُمان على بُعد نحو 60 ميلا بحريا إلى الشرق من العاصمة مسقط بأنه “انفجار خارجي”، من دون توضيح سببه.
وتزرع إيران ألغاما في مياه المنطقة المجاورة لها في إطار حملتها لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي.
وقبل ساعات، شنت القوات الأميركية غارات ليلية على مواقع صواريخ في إيران، وعلى زوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في مياه الخليج.


