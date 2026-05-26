اتحاد الكرة: النشامى بالأبيض أمام الأرجنتين والنمسا وبالأحمر أمام الجزائر

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، الثلاثاء، إنّ المنتخب الوطني لكرة القدم، سيرتدي القميص الأبيض أمام منتخبي الأرجنتين والنمسا، والأحمر أمام الجزائر، خلال نهائيات كأس العالم 2026.
وأضافت نصار، أن المنتخب الوطني “النشامى” سيظهر بالقميص الأسود المزدان بالسوسنة السوداء في بعض المباريات الودية، مشيرة إلى أن هذا القميص تحديدا لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالقمصان الجديدة، أعربت نصار عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الجماهيري الواسع معها، موضحة أن التصاميم تعكس الهوية الأردنية والرموز الوطنية، وجاءت بتوجيه من سمو الأمير علي بن الحسين لإدخال الشماغ الأردني بطريقة عصرية على الأكتاف.
وأوضحت أن المنتخب سيخوض أول مباراتين في مدينة سان فرانسيسكو أمام الجزائر والنمسا، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام الأرجنتين في مدينة دالاس، مؤكدة أن الجماهير الأردنية بدأت بالفعل التحضير للحضور والمؤازرة.
وبينت أن القائمة الأولية ضمت 52 لاعباً، وتم تقليصها إلى 30 لاعباً مع انطلاق المعسكر في 21 مايو، مع إمكانية إجراء تغييرات إضافية بعد المباريات الودية، قبل اعتماد القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعباً، مؤكدة أن هذه القرارات الفنية تعود للجهاز الفني وفقاً لمستوى الجاهزية والإصابات.
يشار إلى أن منتخب النشامى سيغادر إلى سويسرا الخميس 28 أيار حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الرابعة -بتوقيت الأردن- مساء الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، وسيتوجه المنتخب مباشرة في 1 حزيران إلى مدينة سان دييغو الأميركية للتأقلم مع فارق التوقيت الذي يصل إلى نحو 10 ساعات، قبل مواجهة منتخب كولومبيا في 7 حزيران، بهدف الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة تتناسب مع منتخبات المجموعة، ثم الانتقال إلى مقر الإقامة الرئيسي “Base Camp” في مدينة بورتلاند، ومنها إلى المدن المستضيفة لمباريات دور المجموعات.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.


