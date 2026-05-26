ساعة واحدة ago
ترامب يعقد اجتماعاً نادراً في كامب ديفيد لحسم الملف الإيراني

وطنا اليوم:

وطنا اليوم:يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأربعاء، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض.
ويعكس اختيار هذا المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، ونادرا ما يزوره ترامب خلافا للرؤساء السابقين، حساسية المناقشات.
وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع الذي يُتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء. وأضافت الصحيفة أن الملف الاقتصادي سيُطرح أيضا على جدول الأعمال.
وصرح ترامب السبت بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بات وشيكا، لكن المفاوضات لا تزال متوترة، محذرا من إمكانية استئناف الضربات على إيران.
وشهد كامب ديفيد في الماضي تطورات دبلوماسية هامة بقيادة الولايات المتحدة.
رغم ذلك، لم يزر ترامب المنتجع كثيرا، إذ ستكون هذه الزيارة الثانية فقط له إلى كامب ديفيد خلال ولايته الثانية. وكانت الزيارة الأولى قبل أيام من شنّ الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران 2025.
وخلال ولايته الأولى، صرّح ترامب بأنه ألغى قمة كانت مُقررة مع قادة طالبان في المنتجع عقب هجوم على القوات الأميركية.


