بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

ساعتين ago
الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

وطنا اليوم:بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس يوم الثلاثاء (9 من ذي الحجة)، نفرتهم إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها، بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
وانتشرت الفرق الأمنية والخدمية في كامل المشاعر لرعاية حركة الحجاج خلال نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، حيث يبيتون بها حتى فجر الأربعاء (يوم عيد الأضحى المبارك)، استعداداً للإفاضة منها إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ويستقر بهم المقام في منى لقضاء ما بقي من أيام النسك.
وفي مشهد مهيب، تدفق نحو 1.7 مليون حاج، وفق ما أعلنت «هيئة الإحصاء»، إلى مشعر عرفة لأداء الركن الأعظم للحج مع ساعات الصباح الأولى من يوم التاسع من ذي الحجة بلباسهم الأبيض الموحد، تلهج ألسنتهم بالتلبية والتهليل والدعاء، طلباً للمغفرة والرحمة في يوم يباهي الله به ملائكته.
وتوحدت قلوب الحجاج مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، في يوم تعددت فيه ألوانهم، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم، ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، التي ألقاها هذا العام الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد الحرام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

30‎%‎ زيادة على رواتب المتقاعدين السوريين بقرار من الشرع

20:31

ولي العهد يهنئ الأردنيين بحلول عيد الأضحى المبارك

20:20

الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

20:16

العثور على بقايا برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا

20:06

نساء مكة يحيين يوم الخُليّف في وقفة عرفات

19:22

ترامب يعقد اجتماعاً نادراً في كامب ديفيد لحسم الملف الإيراني

19:08

فراس النمري خبرة أردنية عالمية تفرض حضورها في واجهة راليات العالم

19:04

الدكتور نضال ملو العين ينتقد الخطاب الإعلامي لوزارة البيئة ويدعو للتركيز على المسؤوليات الميدانية

18:57

إسرائيل تبدأ عملية برية بلبنان تتجاوز الخط الأصفر

16:54

انفجار يلحق أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

16:49

نهاية عصر السيليكون.. علماء يقتربون من حواسيب تعمل بالضوء

16:12

الصين تمنع سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي دون موافقة مسبقة

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026