إسرائيل تبدأ عملية برية بلبنان تتجاوز الخط الأصفر

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر.

كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية.

كما قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يهدف إلى دفع حزب الله شمالا “دون فرض قيود على أهداف الضربات الإسرائيلية” وفق تعبيرها.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي يفترض أن إبعاد حزب الله شمالا يؤدي إلى تراجع مستوى التهديد.

وقال المصدر إن حزب الله لديه مسيرات قادرة على الوصول حتى مسافة 30 كيلومترا.