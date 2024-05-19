الجامعة الأردنية : ما يحدث هو مشهد ديمقراطي وليس مشاجرة

وطنا اليوم:نفى مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد واصف، ما يشاع حول وجود مشاجرة بين الطلبة داخل حرم الجامعة اليوم الاحد.

وقال د. واصف ، إن ما يحدث هو مشهد ديمقراطي حيث يمارس المرشحون والكتل الطلابية حقهم في الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلبة والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، موضحا أن تجمع المؤازرين والهاتفين بالشعارات يتركز عند برج الساعة وهو المعلم الأبرز الذي يتوسط حرم الجامعة ، الأمر الذي تسبب بازدحام حشود كبيرة وسط الهتاف لمؤازري المرشحين .

وشدد مدير وحدة الاعلام على ان المهم حاليا هو سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وممارسة الطلاب لحقهم في الانتخاب الى جانب عدم تعطيل العملية الاكاديمية والمحاضرات والمؤتمرات التي تستضيفها الجامعة ، مؤكدا أنه لا تهاون بحق أي مخالفة لتعليمات الانتخابات.

ونوه الى ان الجامعة دعت الطلبة إلى عكس صورة مشرقة عن أنفسهم وجامعتهم بانتخابات منضبطة، وأن يلتزموا بأنظمة الجامعة وتعليماتها وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا على وقوفها على مسافة واحدة من جميع الطلبة والمرشحين للانتخابات، ومعولة على مسؤوليتهم العالية في نجاح العملية الانتخابية للخروج بانتخابات نزيهة وحرة تعكس رسالة الجامعة الأخلاقية والمهنية.