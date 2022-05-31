صورة لمهند مبيضين تجتاح مواقع التواصل …ماذا كان يفعل في أحد ممرات الجامعة الاردنية؟

وطنا اليوم – اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت للدكتور مهند مبيضين عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية وهو يجلس على الارض في احد ممرات الجامعة .

حيث حمل مبيضين حسب ما اطلعت وطنا اليوم كتاب في الشعر المعاصر ناصحاً طلاب جلسوا حوله بقراءة الشعر المعاصر.

تعليقات على صورة مبيضين تداولت بإيجابية تصرف عميد شؤون الطلبة حيث اشارت احدى الطالبات في تغريدة لها عبر تويتر :

‏‎والله بالصدفه وتفاجأت وسألتهم عن الحوار الذي يدور بينهم

وكان الدكتور ينصحهم بقراءة الشعر المعاصر

حتى محور الحوار رائع هدوء وقراءة مع عميد شؤون الطلبه.