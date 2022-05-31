نائب: نهج الرفع من الممكن أن يؤدي لعواقب خطيرة

وطنا اليوم:تساءل عضو لجنة الطاقة النيابية النائب عبدالله عيال عواد عن الجهة التي تقف خلف رفع اسعار المحروقات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الأردنيون .

واستغرب عيال عواد في تصريحات من رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران لمستويات قياسية في تاريخ الأردن.

وتساءل النائب : هل تريد الحكومة من الناس أن ينزلوا للشارع ؟ !

واستكر النائب رفع أسعار المحروقات، قائلا “لا أعرف لصالح من وما المقصود من وراء الرفع”.

وأكد أن من يخاف على الأردن لا يرفع اسعار المحروقات بسبب الظروف القاهرة والصعبة التي يعيشها الأردنيون .

وأشار إلى ان عامل مغترب في الأردن يمتلك انتماء لهذه البلاد أكثر من وزراء أردنيين.

وقال النائب إن لا أحد يسمع منهم سواء في الحكومة أو غيرها، مؤكدا أن نهج الرفع من الممكن أن يؤدي لعواقب خطيرة على الساحة المحلية