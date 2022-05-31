طوقان : رواتب موظفي شركة تعدين اليورانيوم تدفع من الخارج

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان إن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية “مستهدفة”.

وأضاف طوقان، في اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الثلاثاء، إن هذا “التقرير يؤخرنا أشهر، ويعيدنا إلى الوراء، وكل الأخطاء الواردة فيه أخطاء بسيطة ولا ترقى لنناقشها”.

وبين أن كل رواتب موظفي الشركة منذ العام 2017 تدفع من الخارج، ولم نأخذ أي قرش من خزينة الدولة