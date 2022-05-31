أبطال كرة القدم العرب !!

محمد داودية

أبطال العرب في الألعاب الرياضية الأولمبية، وفي مختلف الألعاب الرياضية، خاصة لعبة كرة القدم، يملؤون القلوب فرحا، ويشكلون مغانط جذب، يشد اعصاب الجماهير العربية على وتر قلقٍ كبير، خاصة حين يلعب النجمان محمد صلاح أو كريم بن زيما، وهما آخر لاعبين عربيين بارزين على مستوى العالم.

وفي نفس الوقت يطرح حضور اللاعبين البارزين العرب، على المستوى العالمي، الأسئلة الضرورية علينا في الأردن، بحثا عن المكانة التي من الطبيعي أن يتطلع شعبنا إلى بلوغها.

اختراق لاعبي كرة القدم العرب صفوف ملايين اللاعبين في العالم، يحفّز ملايين الشباب العرب، ويؤشر على توفر امكانيات الاختراق، خاصة ان المردود المالي الذي يحصل علية المخترقون، فلكي ومذهل.

تُوّج النجم الدولي المصري محمد صلاح مؤخرا بجائزة الحذاء الذهبي، التي هي من حق أفضل هدّاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز صلاح بجائزة أفضل صانع أهداف في الموسم الحالي، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويلعب كريم بن زيما مع نادي ريال مدريد، اهم اندية العالم ويشتهر بقدراته على إحراق الأهداف وصناعة الألعاب. يُعتبر بنزيما أحد أفضل المهاجمين في جيله.

حقق بنزيما لقب هداف دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 15 هدفا.

وبرز اسم زين الدين زيدان كمهاجم في المنتخب الفرنسي، والمدير الفني السابق لريال مدريد. كأحد أكثر المدربين نجاحًا في العالم، وأفضل لاعب في العالم أعوام 1998 و2000 و2003، عدا عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 1998.

ويُعتبر “زيزو” أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

ورابح ماجر هو خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن. وصُنف عام 2004 أفضل لاعب عربي في القرن الـ 20 في تاريخ كرة القدم العربية.

و لخضر بلومي مبتكر التمريرة العمياء، هو أسطورة كرة القدم الجزائرية وأفضل لاعب جزائري عرفه التاريخ.

مستوى العرب متدنٍ في الحصول على الميداليات والبطولات في مختلف انواع الرياضات، لافتقارنا إلى التخطيط ورصد المخصصات المالية الكافية، فقد اصبحت

الرياضة صناعة وجاذب سياحي ومصدر دخل قومي.