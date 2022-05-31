الصفدي : الاحتلال والسلام ضدان لا يلتقيان

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصعيد الإسرائيلي الخطير وجهود إيجاد أفق لإعادة الحياة للعلمية السلمية.

وأضاف عبر تغريدة على تويتر، الثلاثاء، “تشرفت بنقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس محمود عباس في سياق عملية التشاور وتنسيق التحركات لإسناد الأشقاء الفلسطينيين وحقهم في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابهم الوطني.”

لاحقاً قال الصفدي، خلال تصريحات مشتركة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ “نحن في لحظة مفصلية. الآن هو وقت التحرك للحؤول دون ما هو أسوأ”.

وأضاف “ليس بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك تحفظ التهدئة وليس بتجذير الاحتلال نحقق السلام”، مجددا تأكيده “الاحتلال والسلام ضدان لا يلتقيان، ومن يريد السلام فليأت إلى المفاوضات”