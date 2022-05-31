ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني،أفتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فندق “الريتز – كارلتون” عمّان، الذي أنشئ بحجم استثمار يتجاوز 300 مليون دينار ويوفر 500 فرصة عمل 90 بالمائة منها لأردنيين.