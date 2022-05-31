وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني،أفتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فندق “الريتز – كارلتون” عمّان، الذي أنشئ بحجم استثمار يتجاوز 300 مليون دينار ويوفر 500 فرصة عمل 90 بالمائة منها لأردنيين.
ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل
منذ ساعتين
مقالات ذات صلة
درجات الحرارة تلامس الثلاثين نهاية الأسبوع
بلاغ حول تحديد الحد الأعلى لأجور نقل البضائع
اليابان تمنح هاني الملقي الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة
السعودية تعيد فتح أراضيها أمام السياح الملقحين بالكامل
ترجيح رفع أسعار المحروقات لشهر شباط المقبل
العبادي: الاردن قادر على ان يوجع الاحتلال
إمهال سيارات التأجير المنتهي تشغيلها حتى نهاية العام
شاهد الفيديو.. الملك للجيش: بدي عين حمرا منكم
الملك من الكرك: دور الأردن في المنطقة كان وسيبقى...