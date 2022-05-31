عملية نوعية بجراحة الاعصاب تجرى لاول مرة بمستشفى حكومي

وطنا اليوم:حقق كادر جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفيات البشير إنجازاً طبياً جديداً لأول مرة على مستوى الأردن لمرضى الشلل الدماغي التيَبسي .

و قال أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفيات البشير الدكتور أنس حميدي أنه تم إجراء تدخل جراحي محدود لعملية القطع الإنتقائي للجذور العصبية لطفل عمره 6 سنوات يعاني من شلل دماغي تيّبسي في الأطراف السفلية وصعوبة في الحركة .

وأضاف الدكتور حميدي أن ما يميّز هذه العملية عن الطريقة الإعتيادية هو فتح فقرة إلى فقرتين بدلاً من خمس فقرات، مما يؤدي إلى تقليل كمية نزيف الدم وحجم الجرح وتعافي المريض ومباشرته للعلاج التأهيلي بشكل أسرع .

وقام بإجراء العملية كل من أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ الدكتور أنس حميدي ومقيم جراحة الاعصاب والدماغ الدكتور حمزة اللوزي وأخصائي التخدير والعناية المركزة الدكتور إبراهيم أبو عودة ومقيم التخدير والعناية المركزة الدكتور فارس جابر.

يشار إلى ان أول مرة تم إدخال هذا النوع من العمليات إلى الأردن عام 2019 في قسم جراحة الاعصاب والدماغ في مستشفيات البشير، وإنشاء اول عيادة متعددة الإختصاصات لتقييم مرضى الشلل الدماغي وعلاجهم، حيث تم تقييم وعلاج ومتابعة أكثر من 300 مريض خلال 3 سنوات الماضية .

كما تضم العيادة استشاري طب التاهيل والعلاج الطبيعي الدكتور مروان الطاهر واستشاري أعصاب اطفال الدكتور عصام الخواجا بالإضافة إلى اختصاص جراحة العظام واختصاص العلاج الطبيعي.