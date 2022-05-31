التربية: الوزارة مستمرة في تطبيق أمر الدفاع 35

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم، إنها مستمرة في تطبيق أمر الدفاع 35 فيما يتعلق بتلقي جرعتي اللقاح كشرط لدخول طلبة الثانوية العامة لأداء الامتحانات النهائية.

وبين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، أن تعديل أمر الدفاع 36 بإلغاء شرط إلزامية ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة، لا يعني إلغاء العمل بأمر الدفاع 35.

وأضاف كنانة ، أن الوزارة ملتزمة في تطبيق أمر الدفاع 35، الذي يمنع أي شخص تجاوز 18 عاما، مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح.

وبين أن أي طالب يمتلك عذر طبي يمنعه من تلقي جرعتي لقاح كورونا، فيمكنه تقديمه للوزارة لغايات الاطلاع عليه، لافتا إلى أنه سيتم النظر في طلب الاعتذار بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الوزارة ستتعامل على الفور مع أي تعديلات لأوامر الدفاع مستقبلا