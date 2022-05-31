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رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

منذ 3 ساعات
رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم:برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات افتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات بعنوان ” نحو تكنولوجيا المعلومات ” بحضور الدكتور محمد الجنيني عميد الكلية وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية .

ورحّب الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة بالحضور الكرام ، مقدماً باسمه وباسم أسرة الجامعة إلى جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وإلى سمو ولي العهد الأمير حسين وإلى آل ياسين الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله راجياَ الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

وأشار الدكتور نصيرات إلى أن هذا “اليوم العلمي يأتي ووطننا الحبيب يحتفل بعيد الاستقلال في عتبات المئوية الثانية للدولة الأردنية والذي بتطلب منا مزيداً من الجهد لتقديم كل ما يساهم في رفعته لتحقيق رؤية قائد الوطن . وأن عقد مثل هذه الورش تهدف إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية ، وتعزيز مهارات الطلبة لتأهليهم لسوق العمل ، وإن عرض مشاريع تخرج الطلبة وعمل المسابقات يعزز التنافس الإيجابي بينهم ، ويشكل إضافة نوعية لطلبتنا وللمؤسسة خدمة لوطننا العزيز .
وبيّن وجهة أخرى أنه بلغ عدد خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات منذ نشآتها ولغاية الآن ما يزيد عن (2550) خريجاً وخريجة وعملت الكلية على استقطاب أعضاء هيئة تدريس وفني مختبرات من ذوي الكفاءات العالية ، وحرصت الجامعة على ابتعاث عددٍ من المتميزين من خريجيها أو خريجي جامعات أردنية أخرى للحصول على درجة الدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة .
وأضاف إلى استحداث تخصصات جديدة تخدم الحاجة المتنامية لسوق العمل وأن الكلية تعمل شأنها شأن باقي كليات الجامعة من أجل أن تكون الجودة أساس عملها من أجل تخريج كفاءات عالية وتحقيق مراتب مرموقة على سلم التصنيفات المحلية والإقليمية والعالمية ، وتكلل إنجازها بالحصول على شهادة ضمان الجودة المحلية ، وان الكلية تسعى للمساهمة مع باقي كليات الجامعة ووحداتها الإدارية إلى تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها .
هذا وقد رفع لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهنئة والولاء بمناسبة عيد الاستقلال .
وقال الدكتور محمد الجنيني عميد الكلية مرّحب بالحضور وبالمشاركين في هذا اليوم العلمي، والذي يأتي في خضم احتفالات الأردنيين بكل فخر واعتزاز بمناسبة استقلال الدولة ، حيث حقق الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد.

وأشار إلى أن تأسيس كلية تكنولوجيا المعلومات عام (1991) وإلى أهداف الكلية ومنها إعداد كوادر علمية متخصصة في الإنتاج والتنمية محلياً وعربياً ، والنهوض في مستوى الإنسان كمورد بشري وتفعيل دوره في المجتمع وتسليحه بالعلم والمعرفة الصحيحة ، وأسلوب التفكير السليم والقدرة على التخطيط والإدارة ، والتدريب على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات .
وبعد كلمات الترحيب الإفتتاحية بدأت الندوات ومنها ندوة بعنوان ” كيف تؤهل نفسك لسوق العمل كمهندس برمجيات أداراها الدكتور عدي المعايطة ، وندوة بعنوان ” الاستخدام الذكي للأعمال الأكاديمية ” أدراها الدكتور جمال زراقو .
و تخلل الافتتاح معرض المشاريع ومسابقات ثقافية .
وفي الختام تم تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة أفضل مبرمج والمسابقة الثقافية والمشاريع المتميزة .


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