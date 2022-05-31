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اتفاق على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية بـ 15 يوما

منذ 5 ساعات
اتفاق على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية بـ 15 يوما

وطنا اليوم:اختتمت اليوم في عمان أعمال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – السعودية المشتركة للنقل البري برئاسة امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني فيما يترأس الوفد السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح والتي تم خلالها مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة والتوقيع على محضر الاجتماعات بحضور السفير السعودي المعتمد لدى الديوان الملكي العامر السفير نايف بن بندر السديري ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنه .
واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على الالتزام بمدة المكث للشاحنات المحددة بـ (15) يوم الوارد في الفقرة (2) من المادة (16) من آلية تنفيذ اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين البلدين وبغض النظر عن طلب الناقل.
وبحث الجانبان آلية احتساب مدة المكث (الإقامة) للشاحنات الأردنية في اراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بحث يتم احتساب مدة بقاء الشاحنات الاردنية من قبل الجهات المختصة السعودية بعد انتهاء جميع الإجراءات الجمركية ودخولها فعلياً أراضي السعودية.
وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق ما بين المراكز الجمركية الحدودية المقابلة لكلا البلدين للتواصل وتسهيل الموضوعات الجمركية المشتركة. وخلال الاجتماعات أكد الجانب الأردني بأنه سيتم التعميم على الناقلين الأردنيين للتقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق قبل قدومها للمملكة العربية السعودية، وكذلك بعدم وضع حواجز تعيق الرؤية على الشاحنات وعدم تركيب دعامات في مقدمة الشاحنة مخالفة للمواصفات والمقاييس وإزالتها إن وجدت بالإضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة والأنظمة المرورية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
واتفق الجانبان على ضرورة انتظام عقد اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – السعودية المشتركة للنقل البري، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة القادم خلال شهر 11/2022 في الرياض


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