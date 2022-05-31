بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

منذ ساعة واحدة
صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

وطنا اليوم:الارشادات والتحذيرات المتتالية التي تبثها وزارة المياه للمواطنين حول ضرورة ترشيد استخدام المياه «المنزلية» على وجه التحديد لم تأت من فراغ سيما وان الاردن مقبل على صيف لاهب والطلب المتزايد على المياه خلاله مع شحها لاسباب عدة يضع المواطن في حيرة من أمره.
الحيرة التي ترتبط بعصب الحياة «المياه» تتطلب معالجتها فورا ولو كانت على حساب دخله المتآكل، والمعضلة التي تضع المسؤول دوما في حيرة كون المملكة تعد من افقر دول العالم في مصادر المياه، ولا بد من البحث مجددا وبشكل مستمر عن بدائل تؤمن إحتياجات المواطن اليومية.
ويبدو ان الاعداد المتزايدة من قاطني المملكة والتغير المناخي الذي تواجهه والذي ترافق وشح ملحوظ للامطار، مع رفع الطلب على المياه بعدما تضاعف اعداد السكان الى ما يناهز الـ 11 مليون نسمة تقريبا بعد ان كانت الاعداد لا تتجاوز الاربعة ملايين في السابق. هذه الامور دفعت وزارة المياه والري الى الاستمرار في حث المواطنين على الاحتياط من خلال تركيب خزانات مياه ارضية تلافيا لحدوث مشاكل في عدم اخذ حصتهم الاسبوعية من الضخ في حال عدم إمتلاء خزانات الاسطح العلوية بسبب الطلب المتزايد على المياه خصوصا في فصول الصيف.
ولا ننكر ان مشروع جر مياه الديسي اوجد حلولا لبعض هذا الطلبات لكن وكما يبدو من تصريحات المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة المياه انه لا غنى عن مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع (300) ثلاثمئة مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز.
المشروع وكما يؤكد المسؤولون سيعمل على تأمين متطلبات المواطنين المتزايدة للمياه بما انها ستتوفر وبإستمرار، والمشروع سيعمل على استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة، بالاضافة الى العمل على قدم وساق لإنجاز مشاريع تهدف الى تطوير المصادر المائية المتاحة والبحث عن جديدة.
يشار بأن وزارة المياه والري اصدرت مؤخرا الوثيقة النهائية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، ومن المعلوم وان الوثائق بصيغتها النهائية قد تم توزيعها على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية).
وكان وزير المياه والري اكد في تصريحات سابقة ان المشروع يعتبر من أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب إلى العدد المتزايد من سكان المملكة والذي يقدر حاليًا بحدود (11) مليون نسمة، مؤكدا أنه يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي.
واوضح الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني، اضافة الى تحقيق الاهداف الرامية الى مواجهة آثار التغير المناخي وايجاد حلول لنقص مياه الشرب حيث سيوفر خيارات اضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الاعوام القادمة.
ونوه النجار في تصريحاته بأن المشروع ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ووزارة المياه والري وبدعم ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:18

ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات

11:11

شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

11:06

مليون دولار تبقت بخزينة سريلانكا بعد إفلاسها و12 دولة معرضة لمصير مشابه

11:01

الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر استيراد النفط الروسي

10:57

هذه أطول 5 رحلات مباشرة في العالم.. بينها مدينة عربية

10:52

إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

10:44

” راصد ” : 73 قرار تعيين خلال عام ونصف تضمنوا تعيين 104 أشخاص في مواقع قيادية

10:33

عاجل | ” راصد ” : 11.7% من العينة راضون بشكل كبير على تعامل الحكومة مع ملف حقوق الانسان

10:30

%54.1 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط

10:18

بعد نجاح حملة الدجاج .. هل سيقاطع المواطن المحروقات

10:05

وزير الخارجية يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

09:52

الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن

09:49

التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

09:45

200 مليون دولار تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا لتوفير فرصة عمل في الأردن

09:34

أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

09:33

ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته

09:20

وفيات الثلاثاء 31-5-2022

09:13

الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة

09:09

474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة

09:04

الحكومة تطلب أمين عام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

08:11

رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

08:04

المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022

07:49

الوطني للبحوث الزراعية يختتم دورةً تدريبيةً حول مراقبة زراعة القمح والشعير بطريقة الاستشعار عن بُعد

07:14

اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا

07:07

الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

06:59

بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز

06:34

وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

21:31

الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

21:02

نائب حاكم الشارقة يكرم د. أحمد الضمور من عمان الأهلية لفوزه بالمركز الأول عربيا بجائزة الشارقة

20:59

العثور على جثة ثلاثيني داخل محله في مأدبا

20:58

طهبوب : تذكرت “مازن الفراية” العسكري

20:49

المعاني أستاذ شرف في كلية الطب في الجامعة الاردنية

20:41

السواعير: نسبة ارتفاع أسعار المحروقات لشهر حزيران 3.5 – 5%

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022