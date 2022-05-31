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13:06
بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين
12:59
ليلة حرثاوية بامتياز
12:51
اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل
12:48
الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية
12:43
الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية
12:31
الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط
12:29
الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط
12:27
اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن
12:25
اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال
12:24
بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي
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عاجل | ” راصد ” : 11.7% من العينة راضون بشكل كبير على تعامل الحكومة مع ملف حقوق الانسان
منذ 3 ساعات
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عاجل – وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار غربي العاصمة...
24 ساعة
13:06
بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين
12:59
ليلة حرثاوية بامتياز
12:51
اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل
12:48
الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية
12:43
الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية
12:31
الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط
12:29
الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط
12:27
اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن
12:25
اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال
12:24
بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي
12:20
المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)
12:17
ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا
12:12
كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان
12:05
وطن على حد السيف، ولكن !
12:02
مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان
11:42
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة
11:36
خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )
11:35
الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة
11:31
جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات
11:24
صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره
11:18
ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات
11:11
شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة
11:06
مليون دولار تبقت بخزينة سريلانكا بعد إفلاسها و12 دولة معرضة لمصير مشابه
11:01
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر استيراد النفط الروسي
10:57
هذه أطول 5 رحلات مباشرة في العالم.. بينها مدينة عربية
10:52
إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية
10:44
” راصد ” : 73 قرار تعيين خلال عام ونصف تضمنوا تعيين 104 أشخاص في مواقع قيادية
10:30
%54.1 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط
10:18
بعد نجاح حملة الدجاج .. هل سيقاطع المواطن المحروقات
10:05
وزير الخارجية يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
09:52
الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن
09:49
التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي
09:45
200 مليون دولار تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا لتوفير فرصة عمل في الأردن
09:34
أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله
09:33
ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته
09:20
وفيات الثلاثاء 31-5-2022
09:13
الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة
09:09
474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة
09:04
الحكومة تطلب أمين عام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة
08:11
رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين
08:04
المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022
07:49
الوطني للبحوث الزراعية يختتم دورةً تدريبيةً حول مراقبة زراعة القمح والشعير بطريقة الاستشعار عن بُعد
07:14
اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا
07:07
الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي
06:59
بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز
06:34
وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان
21:40
عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !
21:31
الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية
وفيات
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