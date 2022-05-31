الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن

وطنا اليوم:كشفت الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، عن كلفة تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ، وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

ووفق منظمة الصحة، فقد قُدرت تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ في الأردن بنحو 188 079 57 دولارا (نحو 40 مليون دينار أردني).

كما بلغت نسبة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن بـ 41,65 .

وفي السياق، قالت المنظمة، إن صناعة التبغ، تكبد العالمَ كل عام خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة وفقدان 600 مليون شجرة و000 200 هكتار من الأراضي وخسارة 22 مليار طن من المياه وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

من جهته، قال مدير تعزيز الصحة في المنظمة الدكتور رويديجر كريش، “منتجات التبغ هي أبرز المخلفات في هذا الكوكب، حيث تحتوي على أكثر من 000 7 مادة كيميائية سامة، وهي تترسب إلى بيئتنا عند رميها. وهناك نحو 4,5 تريليون من مرشحات السجائر التي تلوث محيطاتنا وأنهارنا وأرصفة المدن والحدائق والتربة والشواطئ كل عام”.

وتساهم كذلك منتجات أخرى مثل السجائر والتبغ المنعدم الدخان والسجائر الإلكترونية في تراكم التلوث بالمواد البلاستيكية. ذلك أن مرشحات السجائر تحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة وتشكل ثاني أعلى شكل من أشكال التلوث البلاستيكي في العالم