الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة

وطنا اليوم:قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن “الواسطة” ليست من مفاهيمنا ، ولا يوجد في ديوان الخدمة أي شكل من أشكال الاستثناءات.

وبين الناصر في تصريحات عبر التلفزيون الأردني ، الاثنين، ان التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية خلت من أي مخالفة خلال السنوات الماضية.

وعن العمل الإضافي في المدارس، قال الناصر إن هذه التعيينات من صلاحيات وزير التربية والتعليم وهي موجهة بشكل رئيسي للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن أعداد المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي كبيرة، منوها بأن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم متفقان على أن استقرار العملية التربوية والتعليمية يكون بتقنين العمل الإضافي.

وبين أن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس رفع مشروعا متكاملا للتعامل مع العمل الإضافي إلى مجلس الوزراء، وبالتالي سوف يكون هنالك بعض المقترحات والحلول بحسب ما تراه الحكومة مناسبا.

وحول الشواغر في وزارة التربية والتعليم، قال الناصر إنه تم ولأول مرة رفعها إلى 4 آلاف وظيفة