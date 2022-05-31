ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته

وطنا اليوم – أثارت تغريدة لمدير هيئة الإعلام طارق ابوالراغب تهكماً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أخطاء إملائية وقع فيها ابوالراغب أثناء نشره تعزية وقع فيها ابوالراغب بخطأ كتابة اية قرأنية حيث كتب “أنا” بدلاّ عن “إنا” ، وطالب مغردون ابوالراغب بمراجعة كتاباته لأنها ليست المرة الاولى التي يخطئ فيها مدير هيئة الاعلام .

وقال احد المعلقين على تغريدة ابوالراغب:

‏ليتك يا استاذ طارق ابو الراغب وأنت مُدير هيئة الإعلام في المملكة الاردنية الهاشمية ليتك كتبت الآية القرآنيّة كتابةً صحيحة – لم نقرأ ولم نسمع ب: أنا لله وأنا اليه راجعون!

ليتك تُدقّق كتابتك قبل النّشر…لانّك الان في موقع مسؤوليّة…فلا تقتلوا اللّغة العربية ولا تُحرّفوا..!

تعليق اخر لمغرد يحمل اسم المهندس علي بني ليث قال فيه:

‏‎ما ناس قاري ورق المهم حجم التطبيل والتسحيج فهو المقياس

ما ناس قاري ورق المهم حجم التطبيل والتسحيج فهو المقياس 🐵 — المهندس/ علي بني ليث (@saidat_salem) May 30, 2022

‏‎بدوره علق ماجد الفرجات قائلاً:

كان معلمونا في خمسينيات القرن الماضي يوسعونا ضربا وتعنيفا اذا اخطأ احدنا بالهمزة لفظا او كتابة لهذا السبب وجدت من بين خريجينا وزملائنا قامات ادبية امثال وليد سيف وخالد الكركي وحسين عطوان والياغيين والسمرة