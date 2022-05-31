بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022

منذ 6 ساعات
المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022

وطنا اليوم – مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي المعرض الدولي السابع عشر للالات والمعدات الكهروميكانيكية -المعرض الصناعي التجاري الهندسي “جايمكس 2022” ومعرض الشرق الأدنى للطاقة الشمسية “SONEX” الذي تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع شركة البوابة الذهبية لتنظيم المعارض وبدعم من غرفة صناعة عمان والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، بمشاركة أكثر من مئتي جهة عارضة محلية وعالمية تمثل أكثر من 600 ماركة عالمية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي،
ان النقابة اعتادت على تنظيم هذا المعرض سنويا وقد انقطعت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا، حيث يهدف المعرض الى نقل الخبرة والمعرفة الى القطاع الهندسي الاردني من خلال ابراز احدث ما توصل له العلم في المجالات المختلفة سعياً منها الى زيادة التنافسية للقطاع الهندسي، خاصة وان توجه مجلس النقابة يرمي الى تبني افضل الممارسات لدى المهندس الاردني و بناء قدراتهم وفق التجربة العالمية. ويأتي المعرض ليتيح للزملاء المهندسين فرص بالغة الأهمية للتعاون ونقل الخبرات.

ويشمل المعرض الذي أقيم في قاعات المركز الاردني للمعارض الدولية ويستمر حتى 2 حزيران الجاري، جناحا هنديا كبيرا يضم حوالي ثلاثين جهة عارضة، إضافة إلى مشاركات من تايوان ومصر ووكالات اقليمية لتركيا والاردن وغيرها، كما يرافق المعرض منتدى يشمل محاضرات وورشات عمل قيمة.

ويضم العديد من القطاعات منها الآلات والمعدات الكهرميكانكية الكهرباء والإنارة، الأتمتة والطاقة، الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، أنظمة المراقبة والكاميرات، العدد واللوازم الصناعية، خطوط الإنتاج وأنظمة التعبئة والتغليف، وتكنولوجيا المياه، الرافعات الشوكية والضاغطات الصناعية، التدفئة والتكييف، حيث يعتبر معرض جايمكس من أهم المعارض الهندسية الصناعية في الأردن والمنطقة حيث يحظى باعتراف هيئة المعارض الدولية .UFI

وبالتزامن مع معرض JIMEX 2022 يقام معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية SONEX ويشارك فيه كافة تطبيقات الطاقة الشمسية في الكهرباء والمياه والإنارة، وأنظمة الطاقة الشمسية للمباني والمصانع والمستشفيات والمزارع، وألواح الطاقة الشمسية PV Module، ومحولات الطاقة الشمسية Solar Inverters، وأنظمة ترشيد الطاقة وغيرها.

IMG 20220530 WA0333 - وطنا نيوز

IMG 20220530 WA0334 - وطنا نيوز

IMG 20220530 WA0329 - وطنا نيوز

IMG 20220530 WA0331 - وطنا نيوز

IMG 20220530 WA0330 - وطنا نيوز

IMG 20220530 WA0332 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:54

اتفاق على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية بـ 15 يوما

13:06

بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

12:59

ليلة حرثاوية بامتياز

12:51

اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

12:48

الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

12:43

الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:24

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

11:18

ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات

11:11

شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

11:06

مليون دولار تبقت بخزينة سريلانكا بعد إفلاسها و12 دولة معرضة لمصير مشابه

11:01

الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر استيراد النفط الروسي

10:57

هذه أطول 5 رحلات مباشرة في العالم.. بينها مدينة عربية

10:52

إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

10:44

” راصد ” : 73 قرار تعيين خلال عام ونصف تضمنوا تعيين 104 أشخاص في مواقع قيادية

10:33

عاجل | ” راصد ” : 11.7% من العينة راضون بشكل كبير على تعامل الحكومة مع ملف حقوق الانسان

10:30

%54.1 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط

10:18

بعد نجاح حملة الدجاج .. هل سيقاطع المواطن المحروقات

10:05

وزير الخارجية يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

09:52

الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن

09:49

التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

09:45

200 مليون دولار تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا لتوفير فرصة عمل في الأردن

09:34

أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

09:33

ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته

09:20

وفيات الثلاثاء 31-5-2022

09:13

الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة

09:09

474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة

09:04

الحكومة تطلب أمين عام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

08:11

رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

07:49

الوطني للبحوث الزراعية يختتم دورةً تدريبيةً حول مراقبة زراعة القمح والشعير بطريقة الاستشعار عن بُعد

07:14

اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا

07:07

الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

06:59

بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز

06:34

وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022