اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا

وطنا اليوم – عربي دولي

بحثت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “صباح” الحكومية التركية.

وذكر المصدر أن الجانبين “تناولا العلاقات الثنائية، وطلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي ’الناتو‘، وأمن الغذاء والطاقة العالمي، ومكافحة الإرهاب، والحرب في أوكرانيا، والتطورات الإقليمية في سوريا”.

وتطرقا خلال الاتصال إلى التطلعات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعات الدفاعية والقضايا الإقليمية ووضع الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية موضع التنفيذ، وفق المصدر نفسه

وتابع المصدر “وشهد الاتصال الإشارة إلى التأثير السلبي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وأمن الغذاء والطاقة”.

وأضاف “أعرب الجانبان عن القلق إزاء ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين والوضع الإنساني في مناطق الصراع. وأكدا ضرورة إضفاء زخم لعملية التفاوض مجددا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية”.

وبخصوص طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو، قال قالن للمسؤول الأمريكي إن “الدول الراغبة بالانضمام إلى حلف الأطلسي تتبنى قيم ومبادئ التحالف فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب”

كما أكد متحدث الرئاسة التركية “ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة في قضية التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا القومي”.

كما شدد على أن “تركيا ستواصل إبداء نهج بناء، يقوم على السلام والاستقرار، ويحمي مصالحها الوطنية في المنطقة بأسرها، بما في ذلك بحر إيجه وشرق المتوسط”.

وأوضح أن تنظيم “’بي كا كا‘ الإرهابي (في إشارة لحزب العمال الكردستاني) وامتداداته في سوريا مازال يشكل تهديدا لأمن تركيا القومي ووحدة الأراضي السورية”، مؤكدا أن “أنقرة ستواصل بإصرار مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية“.