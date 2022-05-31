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الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

منذ 7 ثواني
الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

وطنا اليوم – عربي دولي 

اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على إقصاء “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

جاء ذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ “هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت”.

وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد.

وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع.

 


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