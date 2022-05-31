بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز

وطنا اليوم – حمزه المرعب الصقور

قامت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة فاطمة طلافحة يرافقها مدير الشؤون الفنية والتعليمية نزيه العمايرة ورئيس قسم الأبنية المهندس احمد الطالب بزيارة الى مديرية شرطة غرب اربد تخللها تكريم عطوفة مدير الشرطه بدرع العطاء والتميز وتكريم الشرطة المجتمعية كذلك .

حيث تم تكريم عطوفة مدير شرطة غرب اربد العميد الدكتور ماهر العموش والشرطة المجتمعية ممثلة بالنقيب محي الدين مقدادي وذلك للجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن العام في خدمة العملية التعليمية والتربوية.

يذكر أنه تم توزيع كولرات مياه بمكرمة ملكية سامية على المدارس في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية من قبل جهاز الأمن العام ممثلة بالشرطة المجتمعية مما يساعد في توفير المياه المبردة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس في ظل الارتفاع المتكررة لدرجات الحرارة ونحن على ابواب فصل الصيف .

هذا وقدمت الطلافحه عميق شكرها وامتنانها لجلالة الملك المفدى على هذه المكرمة الملكية السامية والشرطة المجتمعية على جهودهم في توفير وتوزيع هذه الكولرات على مدارس اللواء كافة .