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وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

منذ ساعة واحدة
وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

وطنا اليوم  – عمان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني وسط عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي ومديرية شرطة وسط عمان تعاملت مع انهيار جزء من سقف طابق قيد الإنشاء في منطقة الياسمين.

وأضاف أنه نتج عن الحادث، وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة ستة آخرين (جميعهم من جنسية عربية) بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وكان من ضمن المصابين شخص محاصر تحت الردم الإسمنتي، حيث عملت فرق البحث بمهنية عالية وحرفية كبيرة على إخراج الشخص المحاصر تحت الردم باستخدام كافة الإمكانات المتاحة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الحمايدة لتلقي العلاج اللازم .


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