خطر الانقراض يهدد الحمار البلدي بالمملكة

وطنا اليوم:كشف تقرير رسمي عن تناقص كبير في أعداد الحمير في المملكة قد يجعلها معرضة للانقراض خلال السنوات القادمة.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الزراعة إن “الفصيلة الخيلية في الأردن تعاني من التناقص، وهي على مشارف الانقراض جراء انخفاض أعدادها إلى النصف”، مضيفاً أن “أقرب أنواع هذه الفصيلة للانقراض هو الحمار البلدي في الأعوام المقبلة!”.

وأظهرت احصائيات الوزارة تراجع أعداد الحمير إلى 1000 حمار، في وقت تجاوز عددها عام 1997 عتبة الـ 14 ألف حماراً.

أما العدد الإجمالي للفصيلية الخيلية الأخرى والتي تضم البغال والخيول، فقد وصلت إلى 3.5 ألف و 6 آلاف، على التوالي.