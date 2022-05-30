الملكة رانيا تشكر المعزين في وفاة والدها

وطنا اليوم:أعربت الملكة رانيا عن جزيل شكرها وتقديرها لكل من قدم التعزية في وفاة والدها الدكتور فيصل الياسين.

وقالت الملكة رانيا، في منشور لها عبر فيس بوك، اليوم الإثنين: “شكراً من القلب لكل من قدم لنا التعزية في وفاة والدي الدكتور فيصل الياسين.. ترك الفقيد حزناً كبيراً في نفوسنا.. لكن وجدت أنا وعائلتي الكثير من السلوان في رسائلكم ودعواتكم. ممتنة لعائلتنا الكبيرة وأصدقائنا داخل الأردن وخارجه ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز”