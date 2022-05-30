نقاش الدجاج يلهب سخرية الأردنيين: الجاج والشعب يدا واحدة

وطنا اليوم:الاسعار نار والدجاج او الفراخ كما يسمى باللهجة المصرية هو المادة الاستهلاكية والغذائية التي خطفت ابصار الاردنيين على منصات التواصل الاجتماعي وللاسبوع الثاني على التوالي.

بدات المواجهة مع اعلان حملة غير مالوفة الكترونيا تحت عنوان مقاطعة الدجاج اولا بسبب قلة حضوره وحجبه من قبل بعض حيتان السوق من المنتجين المحليين او من كبار المنتجين المحليين.

وثانيا بسبب الارتفاع الحاد في سعره بدات الحملة عبر المنصة الالكترونية لجمعية حماية المستهلكين لكنها هذه المرة يبدو انها اثمرت سياسيا وبيروقراطيا بدلالة عاصفة السخرية والنكات التي تبادلها الاردنيون عبر منصات التواصل و كان عنوانها الدجاج.

اسماعيل العلي قال على صفحته في فيسبوك بان احدا في الاردن لا يحتمل تناول طبخة المقلوبة الشعبية الشهيرة باللحوم بدلا من الدجاج ثم ناشد العلي الحكومة ايجاد طريقة لتخفيض سعر الدجاج حتى يستمتع الاردني بالمقلوبة ليوم الجمعة لانها لا تؤكل وغير مناسبة باللحوم.

على واتس بالمقابل قال زياد قيسي “يا جماعة إشتقنا للمسخن”.

ايمن حمد وهو ناشط اعلامي و الكتروني كان له راي اخر فقد عبر عبر صفحته التواصلية في فيسبوك عن شكر الشعب الاردني للدجاج وتثمين موقفه بعدم استعمال العنف بعد مقاطعته.

لاحقا قال ايمن الحمد ايضا الشعب والدجاج يد واحدة.

في الاثناء صور متعددة لهدية على شكل ديك يمكن ان تقدمه العائلات الاردنية لبعضها البعض وهنا تحديدا وعد حاتم مصطفى البرغوثي اقاربه في عمان العاصمة بان يهديهم ديكا كامل الفحولة في الاعياد المقبلة على ان يقوموا بدورهم بتوفير الدجاجات لصناعة الدجاج في المنازل.

لا يوجد افصاحات عبر الموقع الالكتروني لوزاره الصناعة والتجارة بصفة يومية حول هذا الموضوع لكن عبد الله العناني وعبر تويتر اشار الى ان وزارة الزراعة مصرة بالرغم من نقص مادة الدجاج على منع استيراده من قبل بعض التجار من الدول التي يتوافر فيها الدجاج.

الاسعار نار نار يا بشر الخصاونة هذا ما كتبته عبر مجموعات واتساب اب هدي الفرغلي وهي تطالب الحكومة بانصاف تلك العلاقة القديمة والموروثة والتاريخية بين الدجاجة وبين الشعب الاردني.

أعلن أحد أصحاب محلات بيع دجاج النتافات في ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمان عن إغلاق أبوابه نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء الحاد الذي لا يتماشى مع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال صاحب المحل نعيم الشرقاوي إنه بعد أن تخطى سعر كيلو الدجاج 2.90 ، وارتفاعه بشكل جنوني غير مبرر قررت إغلاق المحل إلى إشعارٍ آخر، ولحين انخفاض أسعار الدواجن.

وعلق صاحب المحل لافتة على باب المحل جاء فيه: “مغلق بسبب ارتفاع أسعار الدجاج”.

وفي ظل تصريحات أردنية رسمية بأن أسعار الدجاج في دول مجاورة أعلى من الأردن، وهو ما ينافي الواقع .

ففي سوريا، بلغ سعر كيلو الدجاج 6000 ليرة للكيلو أي ما يعادل 1.60 دينار اردني.

وفي مصر ، بلغ سعر كيلو الدجاج 32 جنيها مصريا للكيلو أي ما يعادل 1.22 دينار اردني.